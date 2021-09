Matteo Salvini replica a Mario Draghi: "La Lamorgese? Parlano i numeri. Serve un incontro urgente"

02 settembre 2021 a

A stretto giro arriva anche la replica di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha risposto alle parole di Mario Draghi che in conferenza stampa ha difeso l'operato di Luciana Lamorgese. Lo stesso più volte messo in discussione dal Carroccio: "La ministra Lamorgese secondo me lavora molto bene, il problema dei migranti è molto difficile , non ho trovato nessuno che lo risolvesse con la bacchetta magica e i numeri di quest’anno non sono spaventosi, abbiamo avuto anni peggiori".

Queste le parole del premier sull'attuale ministro dell'Interno che hanno scatenato il suo predecessore. "Il ministro Lamorgese? Lasciamo parlare i numeri. Tralasciando Rave Party abusivi, Baby Gang e violenze diffuse. Un incontro con lei e il presidente Draghi è urgente e necessario". Salvini ha ribadito quanto già chiesto in passato: un incontro a tre. Proprio per discutere delle tematiche più delicate per il governo.

Dalla parte del leader leghista anche l'alleata Giorgia Meloni. "Surreale conferenza stampa di Draghi e di mezzo Governo", è stato solo l'inizio. "La ciliegina sulla torta: i complimenti del premier al ministro dell’Interno Lamorgese, che per lui ’lavora molto bene. E che sui migranti i numeri ’non sono spaventosi. Assurdo - ha continuato -. Come Fratelli d’Italia siamo sempre più convinti che restare all’opposizione di questo Governo sia la scelta migliore per difendere gli interessi degli italiani". Insomma, alle parole di Draghi non sono affatto mancate risposte.

