Matteo Salvini e Luciana Lamorgese, gelo a Cernobbio. Il retroscena: "Hanno fatto di tutto per evitarsi"

Il forum Ambrosetti a Cernobbio si è concluso con una discussione sulle priorità per la ripartenza dopo la pandemia. In mattinata ha parlato Luigi Di Maio con un video-messaggio, poi sono intervenuti Matteo Salvini, Enrico Letta, Giuseppe Conte, il ministro Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti e Giorgia Meloni. Proprio verso la fine quando era il turno della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, riporta in un retroscena il Corriere della Sera, Salvini, che da tempo si scontra con lei sugli sbarchi degli immigrati, "azzarda la battuta: 'Bisogna andare? Io mi fermavo volentieri, è un confronto stimolante'. Meloni ride e rincara: 'Anche lei sarebbe contentissima'". Di fatto i due fanno di tutto per evitarsi: "Lamorgese si guarda bene dal salire sul palco finché ci sono quei due, poi arriva circospetta, dietro una maschera nera, mentre i politici escono dalla sala. Accompagnati da applausi educati, e nulla più".

All'evento si sono scambiati sorrisi e delle chiacchiere un po' defilate la leader di Fratelli d'Italia e il segretario della Lega. Con loro nella conversazione che voleva essere privata anche il ministro Giorgetti, nei giardini di Villa d'Este.A Cernobbio poco prima Meloni aveva assicurato in un a margine coi cronisti : "io non ho nessun piano B per le alleanze".Per la numero uno di Fratelli d'italia, "Fi e Lega nella maggioranza a sostegno del governo Draghi credo sia una fase eccezionale, i governi di larghe intese semplicemente non possono funzionare perché sono visioni alternative". Parola di Meloni: "Per me c'è solamente l'alleanza di centrodestra e spero che per Lega e Forza Italia valga lo stesso, sono abbastanza ottimista che nel 2023 il centrodestra andrà al voto compatto e che possa con il consenso dei cittadini governare il Paese".

Ai cronisti che la assediano ancora la numero uno di Fdi, scortata dal suo staff, ha fatto capire che non può fermarsi oltre con loro, perché "abbiamo una cosa da fare". Poi è arrivato il "Bella coppia", scritto da Salvini sui social a commento di un selfie scattato insieme alla Meloni al forum di Cernobbio, nel bel mezzo di un simpatico siparietto in favore di telecamere e fotografi . "Prove tecniche di governo", ha scherzato il leader leghista, abbracciando la Meloni, rispondendo alla stampa che gli chiedeva come fosse andata la chiacchierata defilata, ma non passata del tutto inosservata.

