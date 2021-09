Sondaggio di Enrico Mentana, Giorgia Meloni oltrepassa la soglia del 20 per cento: colpo di grazia a Pd e M5s

06 settembre 2021 a

a

a

Sul podio al primo posto ancora una volta Giorgia Meloni. Il sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7 di Enrico Mentana vede Fratelli d'Italia guadagnare altro consenso. Il partito della Meloni incassa infatti il +0,4 per cento, toccando quota 21. Segue a ruota la Lega. Matteo Salvini in una settimana, rispetto al 30 agosto scorso, guadagna un +0,6, passando dal 19,8 al 20,4 per cento.

Obbligo vaccinale, il verdetto in un sondaggio: ecco quanti stanno con Draghi, cifre dall'enorme peso politico

Va molto peggio a Partito democratico e Movimento 5 Stelle. I dem calano arrivando al 18,4 per cento (-0,7). Crollano - anche se in minor misura - i pentastellati che si fermano al 16 per cento, lasciando alle spalle il 16,3 per cento di sette giorni fa. Passa invece dal 7 al 6,9 per cento Forza Italia di Silvio Berlusconi. Rimane invariata Azione di Carlo Calenda (3,7 per cento), mentre Matteo Renzi tira almeno questa volta un sospiro di sollievo.

Bocciata la linea di Claudio Borghi, retroscena-Lega: così Salvini e i governatori mettono alla porta i no-vax

Italia Viva registra un +0,2 per cento con il 2,6. Per i partiti minori Sinistra Italiana perde il -0,3 (2,4 per cento). E ancora, Articolo 1, i Verdi, +Europa e Coraggio Italia. Rispettivamente i 4 partiti si attestano al 2,4 (+0,1), 1,9 (+0,3), 1,8 (-0,2) e invariato all'1 per cento. Ancora una volta sembra che ad aver avuto la meglio sia stata l'opposizione. Fratelli d'Italia infatti è l'unica forza fuori dalla maggioranza del governo guidato da Mario Draghi. Una scelta che ha ripagato vista l'ascesa repentina della Meloni.

Matteo Renzi a destra? Un sondaggio sconcertante: quanti voti incasserà l'ex premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.