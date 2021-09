Green pass, fonti della Lega. "Ordine di Matteo Salvini ai suoi deputati". Voto in aula, ore decisive

09 settembre 2021 a

La Lega voterà a favore del decreto Green Pass. E' l'ordine, a quanto si apprende da alcune fonti del partito, arrivato ai deputati leghisti in Aula per l'esame del provvedimento, ripreso alle 10 di stamattina 9 settembre a Montecitorio.

Il decreto legge green pass scade il prossimo 21 settembre. C'è stata una pioggia di interventi a sostegno di emendamenti da parte dei deputati di Fratelli d'Italia contrari alle modalità di applicazione della misura. FdI di Giorgia Meloni ha denunciato "l'accanimento del governo contro la categoria dei ristoratori, nulla è cambiato dal governo Conte a quello Draghi". "La scienza e il virus non c'entrano niente contro le scelte assunte dal governo", ha ribadito Giovanni Donzelli.

E si augura che davvero Matteo Salvini voti a favore il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone. Che ospite di Luisella Costamagna ad Agorà, su Rai tre, ha detto: "Questa pandemia ci ha condannato a una vera restrizione delle libertà, se oggi possiamo vivere una condizione di vera libertà è grazie al green pass che considero uno strumento in tal senso. Credo che questo governo debba essere sostenuto fino fondo: la Meloni è all'opposizione ma Salvini deve sostenerlo senza cedere e non inseguirla. Ha avuto il coraggio di sostenere il governo Draghi, adesso sia coerente fino in fondo".

