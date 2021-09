Supermedia sondaggi, Giorgia Meloni lancia la fuga? Quanto ha guadagnato Fdi dopo le ferie agostane

09 settembre 2021 a

a

a

Dopo la “pausa estiva” è tornata anche la Supermedia dei sondaggi, realizzata da YouTrend e basate sulle nuove rilevazioni realizzate dai principali istituti demoscopici. Nonostante le discussioni politiche su Green Pass, vaccino e no-vax, nell’ultimo mese non è accaduto nulla di particolare che facesse spostare gli equilibri dei sondaggi. E così al primo posto nelle intenzioni di voto si trova sempre Giorgia Meloni, che con Fratelli d’Italia guadagna un ulteriore 0,4 e sale al 20,7%.

Consolidato il (piccolo) vantaggio su Matteo Salvini: dopo le ferie agostane, la Lega si ritrova sotto il 20% per la prima volta dopo quasi tre anni e mezzo. Per la precisione, il Carroccio è rilevato al 19,8%, ma non paga dazio rispetto ai partiti di centrosinistra. Anche il Pd ha infatti perso uno 0,4 ed è sceso nuovamente sotto il 19%: il partito guidato da Enrico Letta si ritrova al 18,9%. Più staccato, invece, il Movimento 5 Stelle che, nonostante l’avvio del “nuovo corso” con la leadership di Giuseppe Conte, ha guadagnato un misero 0,2 ed è rilevato al 16,2%.

Tra i partiti minori a fare da apripista è sempre Forza Italia, che pure ha perso uno 0,2 tornando al 7,4%. Alle spalle del partito di Silvio Berlusconi troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,4% (+0,2) e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,2% (+0,2). A seguire Sinistra Italiana al 2,2% (+0,1) e Articolo 1 al 2% (-0,1).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.