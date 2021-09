Nicola Porro, lo sfogo: "Ricordate Fini e Alfano?", la bomba su Giorgetti e Zaia

14 settembre 2021 a

"Per i giornaloni c’è un Lega buona e una cattiva. Matteo Salvini è il cattivo, Giorgetti e Zaia i buoni. Film già visto ai tempi di Fini ed Alfano". Così Nicola Porro, nel suo consueto video Zuppa di Porro, commenta l'attuale situazione politica e la situazione interna alla Lega. L'argomento è il dibattito interno alla Lega sul Green Pass.

Porro spiega che i giornali stanno cercando di dire che, "Salvini è finito in merito al dibattito sul Green Pass. Sarebbe stato messo all'angolo, scrive Repubblica, dai vari Zaia, Fedriga, Giorgetti e Fontana sul pieno utilizzo del Green Pass. Una cosa che è avvenuta con Silvio Berlusconi. Quando un leader del centrodestra ha un po' troppo potere e all'interno del suo partito c'è qualcuno con posizioni anche legittime un po' diverse, diventa subito il leader della grande stampa. Ricordate Fini o Alfano", afferma Porro.

Infine Porro chiede a Fontana di ricordarsi, "come è stato trattato dalla stessa stampa quando c'è stato il virus in Lombardia e quando si sostenne che lui era incapace di governare quella Regione e quando gli parlarono dei camici. Oggi però Fontana viene bene perché è a favore del Green Pass è contro Salvini che viene messo nell'angolo. E' un po' la storia del centrodestra e l'informazione usa il metodo del divide et impera", conclude Porro.

