Gianfranco Fini, la Groenlandia? Anche il dem Truman chiese di comprarla

"Io sono dell'idea che Trump sia un fenomeno per certi aspetti incomprensibile, personalmente lo considero, spero tanto di sbagliare, preoccupante, ma il malessere americano è profondo, lui lo ha interpretato e, in qualche modo, partendo dal presupposto che gli americani sono i migliori, che gli americani possono, se vogliono, tornare ad essere una grande potenza, agisce guardando innanzitutto gli altri due player, la Russia e la Cina". Lo ha affermato il presidente emerito della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, nel corso del programma “Un alieno in patria”, condotto da Peter Gomez e che ha debuttato sabato sera, in diretta, su Rai 3.



Secondo Fini “la Russia che con Putin ha ripreso un'identità neozarista - non c'entra nulla l'Unione Sovietica -, e poi la Cina, perché la preoccupazione americana, e questo valeva anche con i democratici, non è più il pericolo che può venire dall'Atlantico; per pericolo non intendo l'invasione, intendo la competizione economica, la competizione finanziaria, il primato in alcune scienze e tecnologie da parte della Cina. Quindi è chiaro che Trump, secondo me, vuole starsene tranquillo per quel che riguarda l'Europa e quindi sentire le ragioni di Putin e magari, se è possibile farlo, accontentare. È chiaro che l'Europa non può stare passiva a guardare, perché l'Ucraina è Europa e perché quando si è invasi, il diritto di difendersi è un diritto sacrosanto”.