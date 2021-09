Guido Bertolaso vicesindaco candidato dalla sinistra. Terremoto, chi lo chiama

16 settembre 2021 a

a

a

Carlo Calenda vuole Guido Bertolaso come vicesindaco a Roma. Proprio così. Il candidato sindaco di Azione - di centrosinistra - intende chiamare l'ex capo della Protezione civile in Campidoglio. L'uomo che inizialmente Matteo Salvini e Silvio Berlusconi volevano candidare nella Capitale come successore di Virginia Raggi e che poi è stato sostituito da Enrico Michetti, candidato civico, voluto da Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia.

Sudamericani e italiani in piazza, trova le differenze. Green Pass, la bordata di Giorgia Meloni in questo video | Guarda

E' lo stesso Calenda a dichiararlo in una intervista a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini: "Stimo Guido Bertolaso e credo che su tutto quello che concerne i rifiuti sia molto bravo e operativo. Siccome abbiamo il Giubileo, un'occasione molto importante per rendere Roma più vivibile per pellegrini e romani e per realizzare opere più rapidamente", ragiona il leader di Azione, "penso che lui sarebbe un ottimo commissario per farlo. Poi il ruolo da vicesindaco o la responsabilità sul decoro sarà un discorso politico da fare più avanti. Questo è il bello, non avendo partiti alle spalle io potrò fare una squadra prendendo solo gente in gamba".

"Centrale nucleare in Lombardia, che problema c'è?". La mossa di Salvini: "Nella Svezia di Greta...", come annullare il caro-bollette

Nel pieno della sua campagna elottorale Calenda sta cercando di creare scompiglio nel centrosinistra. Vuole distinguersi da Roberto Gualtieri, l'ex ministro che corre per il Pd- e ovviamente anche da Michetti - annunciando alcuni dei nomi della prossima giunta prima del ballottaggio. Come appunto quello di Bertolaso, che si era ritirato dalla corsa al Campidoglio dopo le perplessità della Meloni.

"I miei anni più felici". Prodi fatto fuori dal Qurinale? Seppellisce il Pd: "Loro, invece...."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.