Giorgia Meloni, lo sfogo: "10mila in piazza con FdI e quasi nessun quotidiano ne parla. Dobbiamo fare molta paura"

Toh, qualcuno non si è accorto di cosa è accaduto a Roma, ieri, sabato 18 settembre. Di che si parla? Presto detto: del raduno di Fratelli d'Italia in Piazza del Popolo per sostenere la candidatura a sindaco di Enrico Michetti. Un appuntamento che ha raccolto migliaia di militanti e simpatizzanti, la piazza infatti era gremita, le immagini parlano da sole. Eppure, toh che caso, in pochi, pochissimi, hanno dato conto di un fatto dal grande peso specifico e politico.

Noi di Libero, per esempio, abbiamo dedicato a quanto accaduto la foto di prima pagina dell'edizione di oggi, domenica 19 settembre. "Diecimila in piazza per la Meloni a Roma", il titolo. Già, perché diecimila persone non sono affatto poche. Poi ci sono i contenuti politici, la critica della leader FdI al reddito di cittadinanza, gli attacchi agli altri candidati, le stoccate a Virginia Raggi, sindaco uscente e che consegna ai romani una città invasa dai cinghiali ( qui l'approfondimento ).

Ma come detto, in pochi, anzi quasi nessuno, ha parlato dell'adunata dei Fratelli d'Italia. Circostanza che non sfugge neppure alla Meloni, la quale sui social scrive quanto segue: "Rimango francamente basita dal fatto che praticamente nessun quotidiano abbia deciso di pubblicare sulle pagine nazionali una foto di Piazza del Popolo gremita, ieri a Roma, per Fratelli d'Italia. Chiunque altro avesse radunato così tanta gente in questo tempo difficile avrebbe visto riconosciuto lo spazio che meritava nelle notizie del giorno", premette. E ancora: "Noi no. Dobbiamo fare veramente molta paura. Poco male. Grazie alle migliaia di persone che ieri hanno colorato una piazza enorme per sostenerci nelle nostre battaglie!", conclude Giorgia Meloni.

