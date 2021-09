Enrico Letta umiliato dai suoi stessi elettori: al comizio a Cosenza... una foto pazzesca

19 settembre 2021 a

La crisi del Pd e di Enrico Letta? Sta tutta in una foto, imbarazzante. Ed è imbarazzante per i democratici. Il tutto arriva da un comizio a Cosenza, quello da cui il segretario democratico si è sentito in dovere, per l'ennesima volta, di insultare Matteo Salvini affermando che è "totalmente irrilevante" in gran parte delle decisioni del governo.

Bene, il punto è che mentre Letta sparava i suoi insulti e le sue sentenze, ad ascoltarlo non c'era praticamente nessuno. Lo dimostra benissimo una foto pubblicata da Dagospia, qui sotto il link per vederla. Anche Dago, nel rilanciare le immagini, infilza il leader dem: "Enrichetto per pochi intimi. Al comizio di Letta a Cosenza abbondano le sedie libere e le teste canute". E le immagini, in effetti, parlano da sole: ad ascoltarlo non c'è quasi nessuno, e questo la dice lunghissima sulla presa del Pd sugli italiani.

Tant'è. Nella sua intemerata, Letta ha affermato: "La destra sta sbagliando tutto a livello nazionale con Salvini e Meloni. Salvini insegue la Meloni, si mette all'opposizione di fatto, il governo non lo segue e fa bene a non seguirlo con le scelte giuste che sta facendo sul green pass, che noi sosteniamo con determinazione. La Lega stessa non segue Salvini e credo che questo sia utile e importante per tutti noi. Il nostro lavoro di costruzione alternativa alle destre è l'unico che può dare un risultato vero". Parole a cui a stretto giro di posta, con altrettanta durezza, ha replicato Salvini.

