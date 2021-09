Fedez insulta Giuseppe Conte: "Fate cag***". E l'ex premier conferma: il suicidio perfetto del leader grillino

22 settembre 2021 a

Volendo ironizzare - ma neanche troppo - si potrebbe affermare che gli obiettivi primari di Giuseppe Conte alla guida del Movimento 5 Stelle siano l’alleanza con il Pd e quella con Fedez. L’ex presidente del Consiglio ha risposto al rapper, che aveva chiesto per il settore dei concerti e dello spettacolo lo stesso trattamento riservato alla politica. A scatenare il marito di Chiara Ferragni è stato proprio un comizio di Conte, che a Cosenza è stato accolto in una piazza gremita, dove si respirava un’atmosfera da concerto o da stadio.

Ed è quindi curioso che sia stato proprio il leader del M5s a rispondere per primo a Fedez: “Mi rivolgo a te e agli artisti che come te stanno lamentando le attuali restrizioni per cultura e spettacolo, mentre gli incontri politici avvengono con piazze gremite di gente. Non va bene - ha dichiarato Conte - infatti sono 4-5 giorni che lo sto dicendo nei punti stampa. Dobbiamo ripartire tutti insieme, non con la capienza all’80% ma al 100%. Ripartire forte e tutti insieme”. Il video di una trentina di secondi pubblicato dall’ex premier è quindi arrivato in risposta a Fedez, autore di un duro sfogo sui social.

Se Conte viene scaricato pure dai suoi

“Mi continuo a domandare - ha scritto taggando Conte - perché solo in Italia non si fa letteralmente nulla per introdurre norme e progettualità per far ripartire il mondo dello spettacolo con gli strumenti che oggi sono a disposizione e potrebbero garantire la sicurezza di tutti. E se da una parte il ministero dei beni culturali e il governo non fanno nulla, dall’altra veniamo deliziati da queste immagini festose che rappresentano un vero e proprio schiaffo in faccia per intere famiglie che per voi evidentemente sono inesistenti. C’è un intero settore in ginocchio da due anni, dimenticato da tutti. Fate cag***”, ha chiosato Fedez.

