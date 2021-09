Virginia Raggi travolta dai cinghiali: "Basta renderci ridicoli, chi ha governato?". Duro attacco nelle chat M5s

22 settembre 2021 a

I cinghiali? “Sono un problema di competenza regionale”, ha dichiarato Virginia Raggi in un’intervista a tratti surreale rilasciata agli “amici” del Fatto Quotidiano. Intervista che non è stata gradita anche da alcuni elementi di spicco del Movimento 5 Stelle, come Roberta Lombardi. Quest’ultima è da sempre avversaria interna della sindaca, ma dalle chat grilline emerge che ultimamente è furibonda per la gestione della città e della campagna elettorale.

Repubblica è riuscita a entrare in possesso di queste chat, dove l’assessora grillina è esplosa dopo l’ultima uscita della Raggi sui cinghiali: “Siete voi che avete governato per 5 anni. E siete sempre voi che vi siete candidati per i prossimi 5. Smettetela di renderci tutti ridicoli”. Alcuni screenshot sarebbero stati inviati anche a parlamentari, esponenti del governo, fino ad arrivare ai nuovi vertici: d’altronde non è una novità per Giuseppe Conte che Roma è una bella gatta da pelare dal punto di vista grillino.

Inoltre la Lombardi è molto critica anche in relazione alla gestione dell’emergenza rifiuti: “Questa piccola discarica a cielo aperto è nel terzo municipio di fronte a un giardino dei cani. Il cancello aperto dietro la piccola discarica è la sede Ama municipale. La stradina che si intravede sulla destra porta all’isola ecologica. Nessuno di Ama, nessuno, che passa lì tutti i giorni, pensa di organizzare la raccolta. E la discarica si è formata quando a luglio e agosto l’isola ecologica aveva un orario ridotto, quindi le persone arrivavano, trovavano chiuso e anziché riportare i rifiuti a casa li lasciavano lì. Ora aspetto il solito tweet quotidiano della sindaca che chiede a Gualtieri dove metterà la discarica. Ma a volte - è la chiosa - un bel tacere è molto più dignitoso”.

