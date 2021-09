Carlo Calenda smascherato da FdI: "Questo fa rabbrividire". Il vecchio video che demolisce il candidato sindaco

22 settembre 2021 a

Giorgia Meloni ha condiviso sul suo profilo Facebook ufficiale un intervento di Elena Chiorino contro Carlo Calenda, al quale viene rinfacciata la gestione del caso dell’ex Embraco. “Proprio tu parli di responsabilità? Questo sì che fa rabbrividire”, è l’incipit dell’assessore al Lavoro della Regione Piemonte. “Sei stato tu a ricercare visibilità e titoli sui giornali - ha dichiarato - con grande senso di irresponsabilità”.

La Chiorino ha poi ricordato al leader di Azione le promesse mancate: “La prima che avresti trovato un imprenditore adeguato, lo avevi garantito. Invece hai trovato Ventures, che oggi è inquisita per bancarotta fraudolenta. Seconda promessa, se non sarà Ventures a risolvere la situazione, tranquilli perché Invitalia vi assumerà tutti. Chi non ha fatto promesse è invece il gruppo di Fratelli d’Italia, che ha fatto sì che venisse approvato quell’unico emendamento che consentiva ai lavoratori dell’ex Embraco di ottenere la proroga della cassa integrazione dopo il disastro di Calenda”.

A onor del vero, il candidato a sindaco di Roma si era assunto tutte le responsabilità del caso già lo scorso anno, quando Ventures era fallita. In due anni quella società non aveva mai emesso una fattura, non aveva pagato i debiti e aveva staccato soltanto maxi consulenze milionarie ai manager, finendo nel mirino nella magistratura per distrazioni di fondi e bancarotta. “Mi prendo tutte le responsabilità, anche quelle non mie”, aveva dichiarato allora Calenda.

