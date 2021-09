Lega, clamoroso "scippo" di Matteo Salvini: "Oltretutto viene da... Renzi", chi arriva da Italia Viva

23 settembre 2021 a

La Lega fa incetta di deputati. L'ultimo a passare nel partito di Matteo Salvini è Francesco Scoma che lascia il gruppo di Italia Viva e aderisce al Carroccio. Palermitano, classe 1961, Scola si va ad aggiungere ai 200 nuovi amministratori locali che solo nella giornata del 22 settembre hanno deciso di entrare nella Lega. Un cambio di casacca, per certi versi, interno al centrodestra. Tra questi infatti ci sono stati due consiglieri regionali lombardi in uscita da Forza Italia. Si tratta del presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi e Mauro Piazza.

Soddisfazione dunque da parte del leader: "Siamo in una democrazia. Proprio in queste ore si sta aggiungendo un nuovo amico, un nuovo compagno di viaggio di Palermo, una persona stimata, l’onorevole Scoma, che oltretutto viene da sinistra, da Italia Viva. Da Renzi", è stato il suo primo commento salvo poi frenare la polemica: "La Lega attrae. Noi non andiamo a cercar nessuno".

E ancora: "Porte aperte a donne e uomini capaci e volenterosi, che condividono le battaglie di buonsenso della Lega al fianco dei siciliani e del resto degli italiani. I prossimi mesi saranno impegnativi e ci vedranno in prima linea anche per difendere il diritto alla pensione contro chi sogna il ritorno alla Fornero, per bloccare nuove tasse e tagliare le bollette". Eppure non è mancato qualche malumore all'interno di Forza Italia che proprio a ridosso delle amministrative si è vista "scippare" alcuni pezzi grossi del partito. Una cosa è certa: Silvio Berlusconi non alzerà la voce, con l'obiettivo di arrivare al Quirinale spinto anche dagli alleati di centrodestra.

