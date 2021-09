Giuseppe Conte, la figuraccia: "Cosa diceva di lui quando era premier". Chi è davvero questa candidata grillina

24 settembre 2021 a

Prima lo criticava duramente, ora sale sul palco con lui. E' l'esilarante parabola della candidata civica alle comunali di Cosenza, Bianca Rende che è racchiusa nella sua bacheca Facebook. Lo scorso 21 settembre Giuseppe Conte era nella città calabrese per sostenere la candidatura della Rende in vista delle prossime amministrative: selfie, foto insieme sul palco, strette di mano. Ma c'è stato un tempo, nemmeno troppo remoto, riporta l'Adnkronos, in cui la candidata sostenuta dal M5S non era tenera nei confronti dell'ex premier.

Basta rivedere i giudizi tranchant pubblicati sui social all'epoca del governo giallorosso, quando Rende militava ancora nel partito di Matteo Renzi. "Conte e le sue task force sono la prova della inadeguatezza del governo", l'affondo di un utente nei commenti, a cui la candidata replica: "Sono assolutamente d'accordo con la tua analisi". "Spettacolo indecoroso, che sarebbe imbarazzante se già non fosse tragico" è invece il pensiero espresso il novembre 2020 a corredo di un articolo sul caos per la nomina del commissario alla Sanità calabrese. L'8 novembre in tv si parla dello stesso argomento, e Rende scrive: "Senza parole. Spero che Conte fosse sintonizzato e che qualcuno abbia provato almeno un po' di vergogna".

Ora questi screenshot iniziano a circolare nelle chat pentastellate, ma Rende non si scompone. "In realtà - dice la candidata cosentina all'Adnkronos - circolano da prima che Conte approvasse la mia candidatura. Io non ho ritenuto di fare quello che in genere furbescamente si fa, ovvero la pulizia dei profili social. Le mie erano critiche espresse sul piano politico e mai su quello personale".

Oggi Rende parla di "trasformazione genetica del Movimento 5 Stelle": "Con la leadership di Conte il Movimento pone l'attenzione su temi come l'europeismo, il meridionalismo. Pone attenzione sull'etica pubblica per quanto riguarda il governo locale". Da Renzi a Conte, nessuna contraddizione? "Io sono una candidata civica, non sono iscritta al M5S. E comunque la mia non è una contraddizione ma una evoluzione del ragionamento politico parallelamente al percorso che sta facendo il M5S".

