Francesco Scorna, il neo-acquisto di Matteo Salvini: trionfo Lega, sapete con chi era in Parlamento?

Il deputato renziano Francesco Scoma ha detto addio al gruppo di Italia viva (sceso a 27 membri) per aderire al Carroccio (il gruppo è salito a quota 133). In questo 2021 sono già 119 cambiamenti di gruppo, più del doppio del pur intero anno 2020. Ne hanno tratto vantaggio Lega e Fd'Itali, a danno dei cinque stelle, degli azzurri e dei democratici. "Sono nati gruppi nuovi, come Italia viva e Coraggio Italia, mentre di un esasperato dinamismo sono state oggetto le componenti dei gruppi misti, in particolare alla Camera, ove la nascita, la morte, la resurrezione dei sottogruppi si alterna ai frequenti cambi di denominazione", rivela Italia Oggi.

Fin dalla mancata elezione del Conte III e dall'insediamento di Mario Draghi si parla di 20-30 grillini che se ne vanno. Dopo le dimissioni del Conte II si dava per imminente la fondazione di un gruppo rispettoso del minimo regolamentare di dieci. Da mesi viene annunciata come imminente, al massimo questione di giorni, la costituzione del gruppo senatoriale Idea-Cambiamo-Coraggio Italia e altri, fermo a sette. "Il taglio dei parlamentari, la liquidità degli elettori, l'erosione dei cinque stelle, gli interrogativi che agitano i vertici politici, rendono troppi deputati e senatori incogniti del proprio destino", ricorda ancora Italia Oggi.

Il caso tipico riguarda Forza Italia il cui destino personale rimane affidato a una ristretta cerchia che comprende "Silvio Berlusconi, un pugno di amici, qualche collaboratore, i familiari e un numero forse eccessivo di donne. Può capitare di vedersi cassati dalle liste o, quel che è grave, da candidature sicure in zona Cesarini: toccò, tanto per fare un nome, a Nunzia De Girolamo". Mentre Giorgia Meloni, cui i sondaggi assegnano quasi il quintuplo della percentuale raggiunta alle politiche, è una delle più ambite da chi cambia casacca.

