Giuseppe Conte, panico nel M5s. Il sospetto: vuole cacciare i grillini per mettere i suoi uomini

E' panico totale nelle fila del Movimento 5 stelle. I cosiddetti "governisti" i i grillini della prima ora stanno preparando la rivolta contro Giuseppe Conte che secondo loro sta cercando di svuotare il M5s per fare "partito personale" sotto le mentite spoglie dei Cinque Stelle. Rivela il Giornale in un retroscena che il leader del Movimento non solo vuole piazzare i suoi fedelissimi alla segreteria nazionale ma anche nella struttura territoriale che dovrebbe costituire l'ossatura del nuovo Movimento.

Insomma, il sospetto è che l'avvocato del popolo scelga una serie di personaggi estranei alla storia grillina, provenienti dalla cosiddetta "società civile" - imprenditori, professionisti, protagonisti dell'associazionismo - che potrebbero riempire le liste alle prossime elezioni politiche.

Intanto l'ex presidente del Consiglio sta collezionando una serie di figuracce. A un sostenitore che contestava il green pass durante il comizio a sostegno di Virginia Raggi, Conte ha risposto: "C'è il banchetto della Lega qui, sono dieci metri. Gli chieda dei 49 milioni, delle altre fesserie".

Una frase che non è passata inosservata. Teresa Bellanova, viceministro alle Infrastrutture, renziana, è tra i primi a inchiodarlo sui social. Ripesca un filmato del 7 settembre del 2018, di quando Conte governava con Matteo Salvini. Nel video il leader del M5s risponde a una domanda sulle inchieste che coinvolgono il Carroccio. "La Lega in questo momento ha incontrato una forte, oggettiva difficoltà, quindi capisco anche lo scoramento del vicepresidente Salvini. Vi confesso, se non avessi questa veste di presidente del Consiglio dei ministri mi sarei offerto alla Lega di difenderli per mettere al loro servizio, diciamo, la mia esperienza professionale". Insomma da difensore a grande accusatore.

