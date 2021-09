Mario Draghi, il retroscena: "Durante la cena con Mattarella...". Bomba Quirinale sulla campagna elettorale

27 settembre 2021 a

a

a

Mario Draghi giovedì 23 settembre ha incontrato al Quirinale, a cena, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E in quell'occasione avrebbe detto al capo dello Stato: "Se resti tu, resto anch'io". Una frase che cambierebbe tutti gli scenari. Secondo quanto riporta un retroscena de Il Giornale, Mattarella si sarebbe limitato a sorridere, poi i due avrebbero fatto il punto sul Covid, sulla ripresa e sull'accelerazione autunnale che il premier vuole imprimere alle riforme.

"Nell'agenda non c'è posto". Da matti: Conte ha appena finito di parlare e Draghi lo umilia: rimbalzato a tempo di record

Da parte sua Draghi vuole mettere in sicurezza il Paese dal punto di vista sanitario ed economico, e completare il Pnrr. A gennaio scade però il mandato del presidente della Repubblica e il toto Colle è già impazzito. Tra le tante ipotesi, una delle più accreditate prevede il passaggio di Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. Ma questo prevede di lasciare il lavoro a metà nel governo. Quindi quel "se resti tu resto anche io" sarebbe una doppia conferma fino alle elezioni politiche del 2023. Dopodiché si capirà che cosa vorrà fare Draghi.

"Come fott*** i cittadini". Di Battista, pesantissima accusa a Draghi: il grande "raggiro"

Ma questa ipotesi non tiene conto del fatto che Sergio Mattarella ha detto più volte di non essere disponibile a un secondo incarico. Certo, se non emergeranno altri profili, se i partiti non troveranno la quadra, se lo invocheranno, allora si vedrà se il capo dello Stato uscente cambierà idea e, per senso di responsabilità, accetterà di restare per altri sette anni.

Quello sgarbo a Putin (e a Berlusconi). Indiscreto Bisignani, qua si mette male: "Draghi, un problema atomico con lo Zar"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.