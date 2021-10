Dritto e Rovescio, Giorgia Meloni sul caso-Morisi: "Mi preoccupa che sia tutto organizzato. Per Arcuri la magistratura dov'era?

01 ottobre 2021 a

"Certe cose in Italia fanno riflettere parecchio": Giorgia Meloni commenta così il caso Luca Morisi, ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini, nel salotto di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. "Io non giudico le scelte personali, ma stiamo comunque parlando di una persona che non ha incarichi istituzionali o politici", ha continuato la leader di Fratelli d'Italia. Che poi ha aggiunto: "Parliamo di una vicenda che ad oggi non ha profili giudiziari rilevanti. Quindi vorrei capre perché da tre giorni tutti parlano solo di questo". Per la Meloni, inoltre, sarebbero sospetti pure i tempi dello scandalo: "Questi sono fatti risalenti al 14 agosto, un mese e mezzo fa. Si vota tra pochi giorni, è normale questo tempismo? Mi preoccupa l'idea che queste cose siano un po' organizzate, mentre sembra non ci si occupi di cose più serie".

A tal proposito la Meloni ha fatto riferimento all'ex commissario Domenico Arcuri: "Lui in periodo di pandemia ha comprato 100 milioni di mascherine al prezzo di 1,05 euro dai cinesi tramite una società olandese con un solo dipendente, mascherine per il 50% farlocche. Posso chiedere dov'è la magistratura?". Secondo la leader di FdI, infatti, ci sarebbero due pesi e due misure: "Mi pare che in questo Paese cose che non hanno una rilevanza la assumano perché bisogna colpire qualcuno e cose che hanno una rilevanza nessuno le racconti perché bisogna tutelare qualcuno".

Parlando del green pass, infine, ha sottolineato: "L'Italia è l'unico Paese che ha portato il certificato verde da 9 a 12 mesi. Quindi una persona è automaticamente portata a ritenere che la copertura del vaccino sia 12 mesi, ma se lei va sul sito dell'Ema o dell'Aifa scoprirà che nessuno sa dirle esattamente quale sia la copertura dei vaccini. Una confusione totale". E infine: "Penso che il green pass sia una grande arma di distrazione per non far vedere cosa il governo non ha fatto".

