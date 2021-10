Elezioni comunali, ecco il dato sull'affluenza: in crollo rispetto al 2016. Stupisce il dato di Roma

03 ottobre 2021 a

Una parte d'Italia al voto per le elezioni amministrative. E così in attesa dei risultati di domani, lunedì 4 ottobre (si voterà anche al mattino), la sfida per ora si gioca anche sull'affluenza. È questo il dato più incerto delle elezioni amministrative, dato che ovviamente interessa i leader di tutti i partiti. La speranza è che la pandemia non fermi gli italiani e che l'affluenza per l'elezione dei sindaci di 1.192 comuni sia alta.

Il primo dato è quello delle 12 di oggi, domenica 3 ottobre: stando ai dati forniti dal Viminale su 547 Comuni, l'affluenza alle urne si attesta al 13,72 per cento. Alle precedenti elezioni amministrative del 5 giugno 2016 alle ore 12 la percentuale di votanti era stata del 19%, ma si votò in un solo giorno. Insomma, un netto calo ma, probabilmente e plausibilmente, giustificato dal fatto che il voto sia spalmato su due giorni.

Dunque, nel dettaglio, l'affluenza nelle principali città, dove colpisce il dato di Roma: affluenza al 15,05%, dunque alta rispetto alla media e alle aspettative. Alle ore 12 a Torino, una delle principali città al voto, si è recato alle urne il 10,59%. Anche a Milano l’affluenza alle ore 12 è inferiore alla media nazionale: si attesta al 11,46% degli aventi diritto. Dunque Bologna con il 15,76% di affluenza e Napoli che si ferma al 10,87 per cento.

