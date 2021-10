Torino 2021, exit poll: Lo Russo davanti a Damilano, la M5s Sganga fuori dai giochi

04 ottobre 2021 a

A Torino si profila sempre di più un serrato testa a testa tra Stefano Lo Russo e Paolo Damilano. Il candidato del centrosinistra è avanti con il 42,1 per cento, mentre quello del centrodestra insegue a stretto giro di posta con il 40,2 per cento: è quanto emerge quando sono state scrutinate le prime 43 sezioni sulle 919 totali.

È quindi a tutti gli effetti una gara a due tra centrodestra e centrosinistra, con quest’ultimo leggermente in vantaggio per succedere a Chiara Appendino, la sindaca grillina che ha rinunciato alla ricandidatura. A proposito del Movimento 5 Stelle, la candidata Valentina Sganga non ha alcuna possibilità di vincere la partita: viene data soltanto al 9,7 per cento.

Molto bassi i dati sull'affluenza alle urne nel primo giorno di voto: nelle maggiori città italiane il numero dei votanti si è fermato ben al di sotto del 40 per cento. Ieri a Torino solo il 36,50% degli elettori si è recato ai seggi.

