L'aria che tira, Myrta Merlino e la domanda sbagliata su Giorgia Meloni? Si scatena La Russa...

"Giorgia Meloni è la leader vincente di una coalizione perdente?": questa la domanda che Myrta Merlino ha fatto a Ignazio La Russa, ospite de L'Aria che tira su La7 per parlare di amministrative. "State facendo i funerali troppo presto - ha risposto subito il senatore di Fratelli d'Italia -. La Meloni non ha perso e su questo non ci sono dubbi, basta guardare i risultati. Abbiamo quintuplicato i voti rispetto alle precedenti amministrative, abbiamo raddoppiato rispetto alle politiche, dovunque. Persino nella città dove abbiamo fatto un piccolo flop, che è Napoli".

La Russa ha spiegato anche che la situazione di partenza non era affatto facile: "Queste amministrative le giocavamo in città che erano in mano alla sinistra". E poi ha ricordato che non è ancora detta l'ultima parola, nonostante la vittoria del centrosinistra a Bologna, Milano e Napoli. "Tre ce le giochiamo ancora. A Roma e Trieste siamo pure avanti, siamo indietro solo a Torino. Prima di fare il requiem cerchiamo di essere seri", ha proseguito il senatore.

Punzecchiato dalla conduttrice, La Russa ha tranquillizzato tutti sul rapporto tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini: "Io in questi giorni ero con lei e ho visto che ha chiamato Salvini almeno tre volte davanti a me. Quindi state tranquilli. Il centrodestra la sintesi la trova sempre". La Merlino, però, ha insistito: "Era più facile trovare la sintesi quando c'era Silvio Berlusconi? Mi dica la verità". "Erano altri tempi, Berlusconi era arrivato come uomo che catalizzava il centrodestra, ma non bisogna guardare indietro - ha replicato il senatore di FdI -. Perché anche ai tempi di Giolitti c'era un'altra situazione". Risate in studio. "Avete capito quello che voglio dire".

