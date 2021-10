Virginia Raggi, a Ostia "più schede che votanti". Ultimo disastro al seggio: un brutto sospetto

05 ottobre 2021 a

Sono stati segnalati diversi disagi nei seggi di Roma in occasione del primo turno delle elezioni amministrative: in quattro municipi su quindici sono state consegnate le schede sbagliate, ma la situazione più seria si è probabilmente verificata a Ostia, nel Municipio X. La sezione 1850 della scuola Amendola di via dell’Idroscalo ha segnalato problemi durante lo spoglio.

A non tornare è il conteggio delle schede: quelle votate non corrispondono ai cittadini che domenica e lunedì si sono effettivamente recati alle urne per esprimere la loro preferenza. Pur avendo ripetuto il conteggio più volte, il risultato finale è rimasto sempre sbagliato: su segnalazione della candidata del centrodestra, Monica Picca, le buste sono state chiuse e inviate al seggio centrale, mentre quello incriminato è stato commissariato. Tra l’altro la Picca è avanti nel X Municipio di Roma, avendo preso il 39,11% contro il 26,29% di Mario Falconi, con cui si sfiderà al ballottaggio.

“Durante lo spoglio elettorale di questi giorni - ha spiegato Picca insieme a Simonetta Matone - abbiamo riscontrato delle anomalie presso il seggio n.1850. Un caos totale, dove solo grazie alle nostre segnalazioni si è giunti al commissariamento del seggio su indicazione del presidente e gli atti saranno consegnati alla Corte d’Appello. Una competizione elettorale sana non dovrebbe generare tali episodi”.

