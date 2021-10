Piazzapulita, Tom Longobardi social media manager della Meloni minaccia querela: "Cos'hanno mandato in onda"

08 ottobre 2021 a

"Sono stato diffamato umanamente e professionalmente, senza un motivo logico". Tommaso Longobardi, social media manager di Giorgia Meloni, risponde punto su punto alle accuse piovute sulla sua testa, e su Fratelli d'Italia, nel corso di Piazzapulita, trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli. "Ho trattenuto il vomito per l'aggressione mistificatoria e pretestuosa alla mia persona", spiega Longobardi.

Nella trasmissione si parla dei legami tra i circuiti estremisti e il mondo online e si accenna al social VK, il "Facebook russo". "Ci sono iscritti migliaia di italiani, tra cui io, essendo appassionato di social network e lavorando nel campo digitale. Peraltro sono rimasto solo pochi giorni, vista la carente attività degli utenti italiani".

Ma secondo Piazzapulita, per bocca dell'esperto di propaganda online Alex Orlowski, il fatto che dal 13 novembre 2019 la Meloni sia sbarcata su VK equivale a una dichiarazione di intenti politica: "Significa voler comunicare ed entrare in contatto con un mondo estremista". Longobardi, nella sua video-risposta su Facebook, si dispera: "Avete capito bene? Se ti iscrivi su VK non è perché vuoi essere presente su tutti i social, è perché vuoi comunicare al mondo estremista. Quindi oltre i 600 milioni di utenti sono tutti pericolosi estremisti?".

Orlowski definisce Longobardi "il Luca Morisi di Fratelli d'Italia, amico di diversi esponenti di CasaPound". "E pensare che sono amico anche di molti esponenti di partiti di sinistra", ribatte Longobardi.

Orlowski poi propone dei post dal carattere antisemita e razzista dei followers di Longobardi. "Tralasciando il giochetto dei frame in velocità che dà da pensare che quei post li abbia scritto io, parole ignobili che ripudio. Una chiave di lettura imbarazzante: che i post dei lettori di un personaggio pubblico siano responsabilità non di chi li scrive, ma degli stessi personaggi pubblici. Senza contare che chi segue un account sui social non è detto che sia un sostenitore, ma anche un hater. Cosa dovrei fare, il censimento di ogni mio follower? Se io andassi tra i milioni di followers di Piazzapulita, quanti post considerati inaccettabili troverei?". Longobardi, al termine del video, facendo sapere di aver contattato il suo legale, per valutare di procedere contro la trasmissione Piazzapulita.

