In Onda, la profezia di Alessandra Ghisleri: "Il peso delle violenze dei no Green pass sul prossimo voto nazionale"

Si parla degli assalti no Green pass in studio a In Onda, su La7, e Alessandra Ghisleri che è in collegamento con Concita De Gregorio e David Parenzo avverte senza citarla il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese: "Bisogna organizzarsi per il 15 ottobre, quando le direttive entreranno in vigore, le manifestazioni potrebbero diventare più violente. Dobbiamo farci trovare pronti". E ancora, commenta in riferimento al fatto che questi "facinorosi" manifestano al grido di "libertà": "E' terribile".

Detto questo, secondo la direttrice di Euromedia research, "le manifestazioni no green pass non avranno effetti sulle elezioni amministrative, perché si valuteranno i candidati ma avranno una forte incidenza sul voto nazionale e sulla situazione nazionale" ma attenzione, prosegue la Ghisleri, "non in tema di fascismo e antifascismo perché questi temi sono lontani dalla gente per quanto i fatti siano incredibili. La gente non si sente coinvolta. Quella è violenza cruda, a prescindere".

La De Gregorio insiste ma la Ghisleri lo ribadisce: "Non influenzeranno nulla nel voto dei ballottaggi. Michetti o Gualtieri sono staccati da questa situazione. La gente vota per la città di Roma ma inciderà sul voto e sul giudizio nazionale. Ma questo è un voto comunale. La gente voterà pensando ai servizi, ai trasporti, agli asili, a quello che succederà in questi giorni".

