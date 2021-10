In Onda, Mattia Santori oltre il delirio: "Non sopporto il provincialismo, quindi...", ecco perché si è candidato col Pd

11 ottobre 2021 a

A In Onda si parla degli scontri a Roma. Ospite nello studio di La7 anche Mattia Santori. La Sardina, alla domanda di Concita De Gregorio su cosa pensa, dice: "Vedere la Cgil assaltata e sentire cori come 'comunisti di mer***" fa una brutta impressione". Per Santori quanto andato in scena per mano di certi estremisti, "nuoce anche alle brave persone scese in piazza per protestare pacificamente". Protestare è infatti legittimo, "ma non lo è arrivare fino a quel punto".

A quel punto la De Gregorio e David Parenzo ricordano che Santori è stato il consigliere più eletto a Bologna. "Per me è stata una sorta di liberazione e ricompensa dopo due anni che ho cercato di spendermi il più possibile. Ma non sono un recordman", afferma per poi proseguire.

"Perché nelle liste Pd? Il Pd è una forza nazionale, e io non sopporto il provincialismo a qualsiasi livelli, per cui per me fare politica nella mia città significa avere comunque uno sguardo nazionale. L'offerta a Bologna è stata netta". Proprio l'odio verso il provincialismo e la volontà di essere un civico tra i politici ha scelto Santori a candidarsi con il Partito democratico e non con altre liste.

