Matteo Renzi, "già dallo scorso agosto": quel clamoroso giro d'affari in Russia, dove è entrato

11 ottobre 2021 a

a

a

Matteo Renzi fa affari in Russia, dove è stato eletto come membro del consiglio di amministrazione di un colosso del car sharing, la Delimobil. Anche se la notizia è recente, il suo ingresso nella società risalirebbe allo scorso agosto, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera. L'azienda ha sede a Lussemburgo ed è una costola dell’impero costruito dall’imprenditore napoletano Vincenzo Trani, a Mosca da quasi vent’anni. Quest'ultimo è anche presidente della Camera di commercio Italo-Russa e console onorario della Bielorussia in Campania. Sempre lui, inoltre, è stato il primo italiano a vaccinarsi con il farmaco russo Sputnik, facendo poi da mediatore per farlo produrre da un’azienda in Brianza. Un personaggio noto insomma.

Video su questo argomento "Una vergogna squadrista": assalto alla Cgil, anche Matteo Renzi punta il dito

La notizia su Renzi è venuta fuori nell'ambito della procedura di trasparenza avviata da Delimobil, che sta per quotarsi a Wall street, dove punta a raccogliere almeno 350 milioni di dollari per continuare a crescere. La società infatti ha fatto sapere che se il leader di Iv, ora indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni, venisse condannato dovrà dimettersi dal cda. Non si sa quale sia il compenso per questo incarico, ma il Corriere fa sapere che per l'intero consiglio si tratta di un milione di dollari l'anno.

"Parla dei suoi calzini...". Carlo Calenda umilia Marco Travaglio: strepitoso, come ridicolizza il direttore grillino | Guarda

Renzi, intanto, si è detto "molto felice di collaborare all’attività della società Delimobil il cui socio di riferimento, Vincenzo Trani, è un imprenditore da me stimato". Inoltre, in una nota dell’ex premier si legge anche che "la presenza di Renzi nel board Delimobil rispetta tutte le regole della vigente legislazione italiana".

Video su questo argomento "Draghi una safety car". Il paragone di Renzi: "Blocca e rilancia la competizione politica"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.