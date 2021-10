Carlo Calenda umilia Marco Travaglio: "Parla dei suoi calzini...", come ridicolizza il direttore grillino

11 ottobre 2021 a

E' Carlo Calenda uno dei nuovi bersagli di Marco Travaglio nell'editoriale pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano. Il direttore del giornale vicino ai grillini ha ripreso una frase del cronista di Repubblica Francesco Merlo: "Calenda e Bassolino sono due 'sconfitti vincenti'", e ha commentato: "Praticamente trombati". Il riferimento è alle amministrative di una settimana fa, in occasione delle quali il leader di Azione era in corsa a Roma, Bassolino a Napoli.

Il commento di Travaglio non è stato digerito affatto da Calenda, che - rivolgendosi proprio al giornalista - su Twitter ha scritto: "Marco ma che senso ha dedicare tutta questa attenzione ad un trombato?". Poi una serie di suggerimenti piuttosto particolari e ovviamente ironici: "Parla dell’ottimo risultato delle liste del tuo movimento. Dell’apprezzamento per la gestione Raggi da parte degli elettori. Del colore dei calzini di Renzi. Hai tanti altri argomenti interessanti da esplorare". Argomenti difficili da trattare, visto che l'ex sindaca della Capitale si è fermata in quarta posizione proprio dietro a Calenda e ai due candidati ora al ballottaggio, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri.

Il ballottaggio è previsto domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Tutti e due i "trombati" delle elezioni a Roma, però, hanno preferito non dare indicazioni di voto, non "aiutando" così né il candidato di centrodestra né quello di centrosinistra. "Non darò indicazioni di voto, le persone non sono mandrie da portare al pascolo e ognuno si farà la sua idea", ha annunciato la Raggi. Calenda invece ha espresso solo la propria preferenza, senza indirizzare i suoi elettori né dall'una né dall'altra parte: "Sicuramente non voterò Michetti ma voterò Gualtieri, perché mi corrisponde di più".

