Giorgia Meloni, il drammatico sfogo rubato: "Come vogliono farci fuori". Vergogna-sinistra, il "pizzino" alla leader FdI

Giorgia Meloni si sente accerchiata. Lo scrive la Stampa, secondo cui all’interno di Fratelli d’Italia si respira un’aria pesante per tutti gli attacchi che sta subendo. Eppure il partito è ancora il primo nel sondaggio realizzato da Swg per il Tg di La7 di Enrico Mentana: a distanza di un mese dall’ultima rilevazione - e nonostante tutti gli avvenimenti recenti, tra le inchieste di FanPage, le gaffe del candidato Michetti e le mozioni contro Forza Nuova - Fdi viene dato al 20,7 per cento, davanti a Lega e Pd.

“Ci vogliono fare fuori per impedirci di governare”, è la frase riportata dalla Stampa e attribuita alla Meloni. Nel cui partito si fa strada la “teoria dell’accerchiamento” dopo che il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, ha commentato in un tweet le parole della leader di Fdi sulla matrice che “perpetuano l’ambiguità che la pone fuori dall’arco democratico e repubblicano”. Un intervento che la Meloni ha letto come un invito a mettere fuorilegge il suo partito: “Provenzano vorrebbe sciogliere il primo partito italiano, oltre che l’unica opposizione al governo. Spero che Letta prenda subito le distanze da queste gravissime affermazioni che rivelano la vera intenzione della sinistra: fare fuori Fratelli d’Italia”.

“Più ci avviciniamo a Palazzo Chigi, più ci sono forze che ci vogliono tenere deputati”, è lo sfogo di un deputato meloniano raccolto dalla Stampa. Teoria sostenuta anche da Fabio Rampelli, secondo cui le accuse contro Fdi servono per “conservare lo status quo” e quindi “disarticolare il centrodestra per non farci governare”.

