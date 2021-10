Giorgia Meloni insultata dalla giornalista rossa: "Sei solo una donnetta". La fake su Mussolini non basta

14 ottobre 2021 a

Prima inciampa su una fake clamorosa poi anziché scusarsi, passa agli insulti. Giulia Cortese, giornalista freelance che su Twitter ormai non fa che postare messaggi di solidarietà, ha pubblicato infatti un fotomontaggio che ritrae Giorgia Meloni con alle spalle un ritratto di Benito Mussolini. Un fermo immagine tratto da uno degli ultimi video condivisi dal leader di FdI, che qualcuno ha modificare aggiungendo la cornice con la foto del Duce.

Bene, la Cortese, solo di nome, ha quindi scritto: "Dietro c'è la sua matrice preferita". La Meloni l'ha smentita a tempo record: "Reputo che questa foto falsificata, pubblicata da una giornalista iscritta all’ordine, sia di una gravità unica. Ho già dato mandato al mio avvocato per procedere legalmente contro questa ignobile mistificazione. A questo è arrivato certo giornalismo di sinistra?!".

Ma attenzione, perché la giornalista ha subito gridato al linciaggio: "Cara Giorgia Meloni, la gogna mediatica che hai creato sulla tua pagina Facebook contro di me ti qualifica per quello che sei: una donnetta". E ancora: "Non mi fai paura, Giorgia Meloni. Oltretutto sei alta un metro e venti. Non ti vedo neanche". Insomma, prima la fake news, poi gli insulti e il body shaming. Nulla da aggiungere?

