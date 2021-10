Mario Draghi e il Milite ignoto, la sconvolgente gaffe di Palazzo Chigi: perché questa foto imbarazza il premier

23 ottobre 2021 a

Quello sul Milite Ignoto è forse il primo vero scivolone di Mario Draghi, tanto che viene da domandarsi: possibile che Palazzo Chigi abbia commesso un errore così clamoroso? Avremmo capito se ci fosse stato Giuseppe Conte, ma ora con SuperMario premier si sperava in più attenzione. Invece, Fratelli d'Italia ha scoperto lo svarione sulla cartolina di commemorazione del centenario del Milite Ignoto. L'immagine ritrae Marines portoricani e dalla mappa si nota che non è l'Italia. Fdi aveva già pronta un'interrogazione. Il governo, dopo le scuse, ha rimosso la locandina e ha promesso: "I colpevoli pagheranno".

"Si vergogni la presidenza del Consiglio - e la Struttura di Missione preposta - per la cartolina commemorativa del centenario del Milite Ignoto diffusa sui social , piena di errori storici e geografici nonché offensiva della memoria dei nostri caduti - avevano tuonato nelle ore precedenti il vicepresidente della Commissione Giustizia, Alberto Balboni, e il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti -. Infatti, non solo i soldati non sono italiani ma americani e la cartina disegnata alle loro spalle non è quella italiana. Insomma, nel 'Governo dei migliori' non c’è limite al peggio. Chi è stato responsabile di questo scempio chieda pubblicamente scusa e si dimetta immediatamente".

