Marianna Madia, ve la ricordate? Indiscrezioni da incubo: "Tutto pronto", quale poltronissima le consegna il Pd

Al Campidoglio ha preso posto Roberto Gualtieri ma ancora non si sa chi occuperà la poltrona di vicesindaco di Roma e quali saranno gli assessori. Il totonomi impazza e per il ruolo di vice - visto che l'ex ministro aveva promesso una donna - la più quotata in questo momento è Marianna Madia, parlamentare del Pd ed ex ministro della Funzione pubblica. Riporta il sito affaritaliani.it che per l’assessorato all’Ambiente si parla di Sabrina Alfonsi, già presidente del I Municipio, ma il suo nome è in lizza anche per quello della Scuola e del Patrimonio. Albino Ruberti, della lista Sinistra civica ecologista, potrebbe essere nominato capo di gabinetto. Marco Simoni dovrebbe invece occuparsi di internazionalizzazione e dell’agenzia per attrarre investimenti dall’estero.

Tra i papabili c'è poi un'altra famosa ex ministra, Giovanna Melandri, che assumerebbe la delega alla Cultura. Tra i Dem Eugenio Patanè viene indicato come nuovo assessore ai Trasporti, delega di fondamentale importanza per fronteggiare i problemi di traffico e viabilità.

Molto quotati anche Giulio Pelonzi, capogruppo del Pd durante i cinque anni di opposizione a Virginia Raggi, e Tobia Zevi, candidato alle primarie, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di "sindaco della notte". Tra i civici è dato per certo Alessandro Onorato, allo Sport ma anche al Turismo e ai Grandi Eventi.

