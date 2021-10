Quarta Repubblica, reddito di cittadinanza? "Perché non ha fallito", l'ex M5s Barbara Lezzi si copre di ridicolo

26 ottobre 2021 a

a

a

Si parla di reddito di cittadinanza da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 25 ottobre e Barbara Lezzi, ex Movimento 5 stelle ora al Gruppo Misto, continua a difendere la misura grillina contro la povertà. Che sta collezionando un flop dopo l'altro, da ultimo le dimissioni di massa dei navigator. "Non ha fallito il reddito ma ciò che gli sta intorno, ossia i centri per l'impiego, che non funzionano da anni", precisa la ex pentastellata.

Ecco chi dice addio al reddito di cittadinanza. Mario Draghi fa calare la mannaia sull'assegno M5s: un primo passo

Che non è così sicura che la misura venga mantenuta così come è adesso dal governo Draghi: "Io non sono ancora così tranquilla che non venga toccato il reddito di cittadinanza", sostiene Barbara Lezzi, "è Draghi che decide, e a proposito di pensioni il presidente del Consiglio ha detto cose molto chiare, che si tornerà alla Legge Fornero".

Fisco, il taglio delle tasse? Una pessima sorpresa in busta paga: ecco come cambia lo stipendio

A questo proposito interviene quindi Aldo Cazzullo, firma del Corriere della Sera: "Misure a sostegno della povertà esistono in tutti i Paesi dell'Occidente, per questo Draghi ha rifinanziato il reddito", sottolinea. Eppoi "c'è anche un problema politico", prosegue Cazzullo, "che il cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle viene rifinanziato mentre quello della Lega (ovvero Quota 100, ndr) no".

"Si stanno licenziando in massa" e chiedono il reddito grillino: sapete chi sono? L'ultimo scempio firmato M5s

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.