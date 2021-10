Virginia Raggi e Chiara Appendino? Ecco dove sono state "avvistate": perché Giuseppe Conte deve tremare

26 ottobre 2021 a

"Sono venuta a trovare Chiara Appendino, che tra pochi giorni diventerà mamma per la seconda volta. Un'occasione per confrontarci e parlare anche di tanti progetti da realizzare per il nostro futuro", twitta così Virginia Raggi postando la foto dell'incontro a pranzo a Torino tra le ex sindache M5S di Roma e Torino. "Oggi una piacevolissima visita a Torino", ha aggiunto Appendino che ha condiviso lo stesso scatto. "Credo - osserva l'ex sindaca di Torino che negli ultimi giorni si è sfilata da un ruolo di vertice nel M5S - che con Virginia Raggi sia stato il primo pranzo senza guardare l'orologio. Abbiamo parlato a lungo delle nostre esperienze e di quanto amministrare una città sia, in ogni caso, tra i più grandi onori che si possano vivere".

Entrambe sono state nel 2016 la più grande novità politica di quel periodo. Hanno rappresentato la prima grande vittoria del Movimento 5 Stelle che solamente due anni dopo sarebbe diventato il primo partito in Italia. Entrambe non faranno un secondo mandato: Chiara Appendino per scelta personale perché non ha voluto ricandidarsi, mentre Virginia Raggi ha tentato di difendere il proprio ruolo, ma non vi è riuscita.

Dentro e a margine del M5S si muovono molti esponenti e sono tutti segnali per Giuseppe Conte, neo leader del Movimento. Di certo questo incontro, secondo molti analisti politici, tra le due ex sindache è anche un avvertimento per l'ex premier da parte delle due esponenti politiche che non sono entrare nella nuova segreteria dell'M5s e che, con i loro mandati come sindache, non hanno certo portato avanti la linea del dialogo con il Pd che, invece, Conte, vuole fare a livello nazionale.

