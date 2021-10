Otto e mezzo, Luigi Di Maio sconcertante: "In che valori mi riconosco". Giannini lo inchioda: "E Bibbiano?"

27 ottobre 2021 a

a

a

"Si riconosce più nei valori di destra o in quelli di sinistra?". Lilli Gruber ha posto questa domanda a Luigi Di Maio nello studio di Otto e mezzo su La7. La risposta del ministro degli Esteri è stata però piuttosto vaga: "Mi riconosco nei valori che riguardano l'ambientalismo, l'ecologismo, i temi che ho affrontato da ministro del Lavoro. Parlare ancora di queste categorie...". A quel punto allora la conduttrice l'ha interrotto: "Ancora? Insomma, questo fa parte della Realpolitik no?". "Quello che vi posso dire è che io mi riconosco pienamente nei valori legati al sociale, alle persone più deboli, ma anche alle imprese", ha continuato il pentastellato.

"E' vero che Draghi è più indicato di Conte a gestire questa fase così difficile per l'Italia?", l'ha stuzzicato la Gruber. Ma il ministro ha continuato sulla strada della diplomazia: "Questa è un'altra fase rispetto a quella del Conte II, non farei paragoni. Ma Draghi in questo momento, sia sulla ripresa economica sia sulla campagna vaccinale, sta avendo ragione delle politiche che sta facendo. Comunque, il Conte II era diverso anche dal Conte I". "E certo, prima stavate con la destra, poi con la sinistra", ha fatto notare prontamente la giornalista.

A quel punto è intervenuto anche Massimo Giannini, in collegamento con la trasmissione: "Voi stavate con il partito di Bibbiano, ministro Di Maio". La replica del grillino non si è fatta attendere: "Sa cosa mi meraviglia Giannini? Che lei si sta rivolgendo a me come a una persona che non ha mai ammesso in questi anni che sono state fatte delle cose sbagliate. Ma se per questo dobbiamo essere condannati per sempre...". Il direttore de La Stampa, però, ha insistito: "Io penso che una delle ragioni per cui c'è così tanta sfiducia nella politica è il fatto che con troppa disinvoltura si archiviano stagioni del passato e se ne aprono di nuove. Bisogna rendere conto alle persone".

