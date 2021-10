Piazzapulita, il sondaggio: Pd primo partito, calano FdI e Lega. Ecco tutte le ultime cifre

29 ottobre 2021 a

Secondo l'ultimo sondaggio Index illustrato da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, nella puntata del 28 ottobre, il Partito democratico è il primo partito con il 19,9 per cento di consensi. Nelle ultime due settimane i dem hanno guadagnato lo 0,7 per cento. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni invece perde lo 0,8 per cento e scende al secondo posto con il 19,2 per cento. Perde consensi anche la Lega di Matteo Salvini che passa dal 19 per cento al 18,7. Non va meglio al Movimento 5 stelle, ormai quarto partito, che cala dello 0,6 per cento e si attesta al 16,8 per cento.

Aumentano dello 0,3 per cento i consensi di Forza Italia che passa così dal 7,2 per cento al 7,5 per cento. Guadagna mezzo punto Azione di Carlo Calenda che sale dal 3,5 per cento al 4 per cento. Sinistra italiana perde lo 0,2 e scende al 2,3 per cento mentre Italia Viva di Matteo Renzi resta inchiodato al 2,1 per cento.

Per quanto riguarda la fiducia nell'attuale esecutivo. Mario Draghi sale dal 63 per cento al 63,2 mentre il governo scende dal 55 per cento al 54,6 per cento. Alla domanda "Mario Draghi presidente dopo il voto", il 59,9 per cento degli intervistati ha risposto no, mentre il 23,6 sì.

