Dritto e Rovescio, Boschi azzanna: "Gay presi in giro, tacciano". Di Maio straparla: "Che fine farà Renzi", gelo da Del Debbio

Luigi Di Maio, ospite di Paolo Del Debbio, a Dritto e rovescio, su Rete 4 parla del ddl Zan affossato in Senato, nella puntata de 28 ottobre. Il conduttore mostra al ministro degli Esteri una intervista a Maria Elena Boschi, di Italia viva. "Numeri alla mano i franchi tiratori sono stati dentro il Movimento 5 stelle e dentro il Pd", spiega la Boschi. "Hanno preso in giro gli omosessuali. Dovrebbero non dico vergognarsi ma almeno tacere".

"Siamo all'assurdo", sbotta Di Maio, "questa legge serviva a inasprire le pene. Noi l'abbiamo sostenuta e Italia viva ha votato contro nel segreto dell'urna". La verità, continua il ministro, è che "stiamo assistendo a una nuova coalozione di centrodestra con dentro Meloni, Salvini, Berlusconi e Matteo Renzi. Questo ha segnato questo voto". E adesso, prosegue Gigino, "si voterà il presidente della Repubblica. Il ddl Zan era un giochino tattico per far vedere quanto pesano i voti in ottica del Quirinale. Gli italiani non ci sono. E' stata una bruttissima pagina sui diritti civili, e stamattina ne hanno parlato tutti i giornali internazionali".

"L'atteggiamento di alcuni partiti in questi giorni", conclude Di Maio, "sicuramente non si basava sul ddl soltanto ma credo che sia nata una nuova maggioranza, nuove aspirazioni per il presidente della Repubblica".

