Luigi Di Maio, la frase su Mario Draghi e la fidanzata? "Innamorato? Di Virginia, ma...". M5s, è un caso

02 novembre 2021 a

a

a

Niente voto anticipato. Allontana il ritorno alle urne Luigi Di Maio: "La destra non usi il Colle per ricattare il Paese con il voto anticipato. Raggiungerebbe l'unico, inaccettabile, obiettivo di bloccare la ripresa". Il ministro degli Esteri mette al centro i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la conclusione della campagna vaccinale, che sarebbero messi a repentaglio in caso di un cambio di governo. Peccato però che il leader del suo Movimento 5 Stelle e l'alleato del Partito democratico, Enrico Letta, si siano già incontrati proprio per mettere a punto una strategia in vista dell'elezione del Colle. "È stato un incontro legittimo tra due leader politici - spiega a La Stampa -, che ora sono chiamati a coinvolgere i loro gruppi parlamentari. È evidente che la discussione sul Colle sia uno degli argomenti politici di queste settimane".

Rocco Casalino umiliato da Luigi Di Maio nel suo libro: nella pagina dei ringraziamenti...

Guai però chiamare quello del grillino per il presidente del Consiglio "innamoramento": "Sono innamorato della mia fidanzata. Ma è impossibile non vedere con quanta autorevolezza il presidente del Consiglio porta avanti i negoziati internazionali". E ancora: "Di sicuro Draghi ha tutto il nostro supporto per il lavoro che sta facendo – prosegue il ministro -. E se permette io non ho nessuna intenzione di entrare nel dibattito sul toto-Quirinale, che può avere come unico risultato quello di bruciare i nomi migliori".

"In che valori mi riconosco". Di Maio sconcertante, Giannini lo inchioda: "E Bibbiano?". Grillino in tilt | Video

Di Maio deve però fare i conti con un altro problema: i malumori all'interno del Movimento. Molti grillini lamentano infatti la subordinazione al Pd. "Non scherziamo - tuona -. Abbiamo identità diverse. Poi su lavoro e transizione ecologica abbiamo una visione comune, attorno alla quale stiamo costruendo un progetto condiviso. A differenza di quello che succedeva con la Lega, alla quale interessano solo i sondaggi e non il Paese. Mi pare però che neppure i sondaggi siano buoni per loro".

"Mente, merita querela". Sgarbi trascina Di Maio in tribunale? Una pesante accusa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.