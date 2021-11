Che tempo che fa, Vincenzo Spadafora: "Sono gay". Fabio Fazio spiazzato, reagisce così

08 novembre 2021 a

"Sono gay, è giusto dirlo". Vincenzo Spadafora, ex ministro del Movimento 5 Stelle, fa coming out in studio a Che tempo che fa, da Fabio Fazio su Rai3. E si commuove. "Penso che la vita privata delle persone debba rimanere tale - premette, già visibilmente emozionato -, ma penso anche chi ha un ruolo pubblico, un ruolo politico, abbia qualche responsabilità in più".

Dichiarare la propria omosessualità è una scelta che "ho fatto per me stesso, è importante volersi bene e rispettarsi". Fazio sembra sorpreso, di fronte agli occhi lucidi del suo ospite è quasi tentato di fermarlo, mentre il pubblico che è in studio applaude convinto.

Della propria omosessualità Spadafora parla nel suo libro, Senza riserve. "E' stato un modo per me - spiega - anche per testimoniare il mio impegno politico. Io sono anche molto cattolico, può sembrare in contraddizione ma non lo è affatto. In politica l'omosessualità viene usata anche per ferire, per colpire l'avversario, con un brusio che io stasera volevo spegnere. Spero di essere considerato per quel che faccio, per quel che sono, e da domani forse sarò più felice perché mi sentirò più libero".

Da tempo infatti si parla, in termini vergognosi, di "lobby gay" dentro al Movimento 5 Stelle. Lo stesso Luigi Di Maio, nel suo libro autobiografico Un amore chiamato politica, ha voluto ricordare quando sui social venne identificato come gay "per screditarmi". Una frase che aveva attirato anche l'indignazione (piuttosto strumentale) di Lilli Gruber, che con Di Maio ospite a Otto e mezzo aveva pensato bene di "processare" lui: "Excusatio non petita? Come si fa nel 2021 parlare di omosessualità come discredito?".

