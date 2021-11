Laura Boldrini, "donna ridarella santa o putt***?". Le comiche: "Ecco i proverbi da bandire per sempre"

08 novembre 2021 a

A volte ritornano. E negli ultimi giorni, Laura Boldrini è tornata con prepotenza al centro del dibattito. E lo ha fatto insistendo ancora una volta su alcune sue crociate surreali, che hanno tutte un unico comune denominatore: la desinenza, l'ossessione per un linguaggio che andrebbe a "penalizzare" le donne e che proprio per questo, la fu presidenta della Camera, vuole stravolgere.

Il punto è che ora nel mirino della Boldrinova ci finiscono addirittura i proverbi. Come se "la ministra" e tutto il codazzo di desinenze che ha tentato di stravolgere negli anni non bastasse. Laura Boldrini prende la mira e apre il fuoco su Twitter, al grido di "altro che saggezza popolare!". Dunque ecco fare capolino un proverbio, certo non particolarmente elegante, ma che proverbio era, è e - cara Boldrini, si rassegni - resterà: "Donna ridarella, o santa o putt***ella". Insomma, uno di quei proverbi goliardici che possono andare a colpire il gentil sesso proprio come i maschietti.

Ma la Boldrini non ci sta e lancia la sua ultima campagna dietro all'hashtag #questononènormale. E ancora, ecco il metaforico grido: "Mandiamo in soffitta certi proverbi". L'ex presidente della Camera scrive: "Qualcuno potrebbe anche riderci sopra (e non sbaglia, nda), ma proverbi come questo sono il concentrato del sentire negativo sulle donne. Di detti analoghi sugli uomini non vi è traccia", assicura. E ancora, aggiunge: "Nel mio libro Questo non è normale (da cui l'hashtag, ndr) trovate un elenco da bandire per sempre". Già, "un elenco da bandire per sempre": l'ultima crociata della Boldrini è addirittura contro i proverbi.

Si ricorda, infine, come la scorsa settimana la Boldrini avesse rivendicato con orgoglio la stretta sulla cartellonistica stradale, ossia l'approvazione di una legge che bandisce su pubblicità e manifesti slogan e immagini che lor censori reputano di dubbio gusto. Insomma, evviva la democrazia...

