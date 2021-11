Lilli Gruber interrompe Massimo Cacciari, la fucilata della Meloni: "Ormai è impossibile"

10 novembre 2021 a

"Massimo Cacciari tenta di esporre dei legittimi dubbi sulla vaccinazione ai bambini, citando studiosi e immunologi, ma gli viene impedito. Perché si continua ad avere un approccio ideologico sul tema? Porsi delle domande ormai è diventato quasi impossibile". Questo il tweet di Giorgia Meloni dopo l'ospitata, martedì nove novembre, di Cacciari a Otto e Mezzo in onda su La7. La leader di Fratelli d'Italia se la prende, non citandola, con la conduttrice Lilli Gruber.

“Ma perché mi invita, se mi fa una domanda e poi vuole parlare lei? Si risponda lei, allora: io sono tranquillissimo, non ho mica bisogno di venire a La7”. Questo uno dei passaggi principali di Cacciari rivolto a Lilli Gruber, cui si riferiva la Meloni nel suo tweet. “Ricevo decine di messaggi da parte di scienziati, che mi dicono ‘siccome sei l’unico che fanno parlare in televisione su questi temi, vai e cerca di spiegare qualcosa’. Ma non è il mio mestiere”, aveva ricordato il filosofo.

“Io, come sa, non invito i no vax nella mia trasmissione..”, aveva risposto la Gruber. “Ma cosa c’entrano i no vax?”, la replica dell’ex sindaco di Venezia. ” Sto parlando di immunologi, vuole i nomi e i cognomi? Vuole che le spieghi cosa dice il professore emerito dell’Università di Nottingham sui rischi del vaccinare i bambini?”, aveva spiegato alla conduttrice. Uno scontro che non è piaciuto alla Meloni che su Twitter ha preso le difese di Cacciari.

