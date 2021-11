Beppe Grillo, la frase rubata su Conte: "Col c*** che mi faccio vedere con lui e i suoi pulcini"

17 novembre 2021 a

Le tensioni tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte c'erano prima e ci sono adesso. Lo conferma un retroscena di Marco Antonellis, che riporta una frase pronunciata dal fondatore del Movimento 5 Stelle. Un'uscita che lascia ben poco spazio all'immaginazione. "Col cavolo che mi faccio vedere con lui e i suoi pulcini", avrebbe detto l'ex comico a chi gli chiedeva se avesse voglia di venire a Roma per incontrare il Movimento "rinnovato". Che Grillo una gran stima per l'ex premier non la nutra non è una novità. Alla base gli screzi dei mesi scorsi in cui i due si sono lanciati pesanti accuse, di fronte a un M5s senza capo politico e grillini interdetti.

Ma non è tutto, perché su Tpi viene svelato il malumore di Grillo, che non ha preso bene l'ultimo endorsement del fu avvocato del popolo: "Tra i leader dei partiti ci sono ex premier come Silvio Berlusconi e Letta che ci sono passati prima di me e che, in un modo o nell'altro, hanno subito questa instabilità del governo. Il momento è perfetto: quali migliori interlocutori per affrontare la riforma della Costituzione?", si chiedeva in un'intervista.

"Roba - scrive Antonellis - che Beppe Grillo quando ha letto stamattina l’intervista è rimasto di sasso. Pure all’interno del Movimento non sanno più che pensare di questa ennesima 'sparata' contiana". D'altronde non erano i Cinque Stelle quelli del "con Berlusconi mai"? Tutti aspetti che spingono il garante a non metterci la faccia e a stare ben lontano dalla sua creatura, ormai ben distante da quella delle origini. E i sondaggi confermano.

