Quirinale, la profezia di Massimiliano Cencelli: "I partiti sono morti, per questo ci andrà... lui". Parola di mister Manuale

18 novembre 2021 a

a

a

Massimiliano Cencelli, ex funzionario Dc e inventore del famoso manuale omonimo adottato dai partiti della Repubblica per la lottizzazione dei posti pubblici, dice la sua sulla prossima corsa al Quirinale. "Come si sceglie il nuovo Presidente della Repubblica? Intanto, bisogna fare i conti con il più grande problema che esiste in Italia... Non esistono più i partiti!", rivela con una ironia beffarda per chi viene dalla Prima Repubblica.

"Mattarella e la rielezione? Un solo precedente nella storia". Paolo Mieli, bomba sul Quirinale: caso unico | Video

Non vuole sbilanciarsi, ma una previsione la fa: "Vedrà, finisce che rifanno Mattarella Presidente. E` una soluzione di compromesso. Mattarella ha fatto benissimo il Capo dello Stato, è un galantuomo, una persona perbene. Certo anche lui ha i suoi anni, non è più un bambino. Ma ho questa sensazione personale, dentro di me. Alla fine rieleggeranno lui. Non esiste problema: ha dei collaboratori eccezionali ed è stato un ottimo Presidente", svela all'Adnkronos.

"Chi la conosce dice che...". Terremoto-Quirinale, esplode la "bomba" Severino: come cambia il quadro

Draghi al Colle non lo convince: "Non è che mi entusiasmi molto.". Cencelli batte molto il tasto sulla fragilità del sistema politico: "Ai tempi miei i partiti si riunivano, col mio manuale. Da una parte la Democrazia cristiana, dall`altra i Comunisti. Discutevano e ognuno usciva col suo nome. Dopodiché si riunivano e trovavano l`accordo sul Presidente. Adesso non so cosa rispondere, purtroppo oggi non esistono più i partiti e ognuno gira per conto suo". Cencelli, classe 1936, boccia anche la presa di posizione di Conte e dei grillini sulle nomine Rai. "Ma lei la vede la televisione? Non ci vuole andare più nessuno ma poi tutti stanno lì in tv a parlare. Questo è il discorso, caro amico. Vuole che non appaiano più in televisione, in modo tale che poi la gente si domandi: ma quello esiste ancora? Ai miei tempi c'era la lotta nei partiti per apparire in Rai. Ce vogliono andà tutti in televisione, ci può scommettere", conclude Cencelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.