PiazzaPulita, Giuseppe Conte scappa da Matteo Renzi: "Niente confronto in tv, non faccio pagliacciate. Ha visto la Gruber?"

"C'è un problema di coscienza morale e di etica pubblica": Giuseppe Conte torna a parlare di Matteo Renzi nello studio di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7. Parlando dell'ormai famoso conto corrente del senatore e leader di Italia viva, ha detto: "I politici devono rispondere, come ha sempre detto lui in passato, quando andava in tv a esibire i conti correnti da 15mila euro e a dire che se si supera quella cifra c'è qualcosa che non va, vuol dire che si fanno affari".

Secondo il capo politico del Movimento 5 Stelle, Renzi andrebbe fermato: "Non possiamo consentirgli, coi suoi comportamenti smargiassi e spavaldi, sempre in tv dalla mattina alla sera, di degradare l'etica pubblica". E quando il conduttore gli ha chiesto se fosse disponibile a un confronto in tv con lui, Conte ha risposto: "Non faccio show, non faccio pagliacciate, sono problemi seri". "Presentarsi davanti ai cittadini che guardano una trasmissione televisiva non è show, è anche fare informazione. I duelli politici ci sono sempre stati", gli ha fatto notare allora il giornalista.

A quel punto, però, l'ex premier ha tirato in ballo la puntata di Otto e mezzo, quella in cui Renzi si trovò in mezzo a due fuochi, con Marco Travaglio da una parte e Lilli Gruber e Massimo Giannini dall'altra. "Lei ha visto la trasmissione della sua collega Gruber? - ha chiesto Conte a Formigli -. C'è mai stata una risposta nei contenuti da parte di Matteo Renzi?". "Questo potrebbe sicuramente avvantaggiarla in un confronto, se la pensa così", ha detto allora il conduttore. Ma l'avvocato ha insistito: "Non possiamo fare un pollaio davanti ai cittadini, che sono persone serie, si possono divertire per qualche minuto ma non è questa la politica che io voglio realizzare col M5s".

