Maria Elena Boschi contro Giuseppe Conte: "Lui detta la linea? Poi Luigi Di Maio fa sempre l'opposto"

Maria Elena Boschi massacra Giuseppe Conte e il Movimento 5 stelle, dopo il caso delle nomine Rai. La deputata di Italia viva, in una intervista di Paolo Liguori a Fatti e Misfatti su Tgcom24, osserva che il "M5s in questi anni ha cambiato idea su qualunque argomento (vedi Tav, Tap, ndr). In alcuni casi anche fortunatamente".

Quando sono entrati in Parlamento, prosegue la Boschi, i pentastellati "erano contro la lottizzazione della Rai. Oggi dicono che non va bene spartirsi i posti della Rai senza che loro abbiano voce in capitolo. E vogliono stare al tavolo. Credo che sia difficile obiettare sulle scelte che sono state fatte". E ancora, affonda, "Io la vedo positivamente questa idea di non partecipare più ai talk show della Rai, spesso senza contraddittorio. Anche se molti parlamentari non sono contenti di quello che ha deciso Conte".

Quindi passa a Italia Viva, il suo partito: "Non mettiamo in discussione il governo. Il governo Draghi sta facendo bene sull'economia, sui vaccini. C'è tanto da fare, i problemi non sono ancora risolti". E rispetto ai numeri di Iv nei sondaggi attacca la Boschi, "anche se si dice che Italia Viva sia irrilevante, quello che preoccupa Pd e M5s è che in parlamento i nostri numeri contano, sono decisivi".

Detto questo, conclude la Boschi, "Italia Viva non sarà mai alleata con i populisti di M5s, Fratelli d'Italia e Lega". E se deve buttare giù dalla torre Conte o Di Maio la renziana dice semplicemente "nessuno dei due". Tanto "entrambi sono sulla cima della torre, lasciamoli fare. Ci penseranno da soli a risolvere. Anche perché Conte dà la linea, poi Di Maio fa esattamente l'opposto. Vedo che sono tornati alle dinamiche dei vecchi partiti divisi in correnti. Però li lasciamo fare, sono in grado di dissolversi da soli".

