Sondaggio Mentana, sale ancora il Pd: Italia a tinte sempre più rosse, scende il centrodestra

Come in ogni lunedì che si rispetti, non può mancare il sondaggio realizzato da Swg per il Tg di La7 diretto da Enrico Mentana. Quest’ultimo ha dato contro delle intenzioni di voto degli italiani aggiornate al 22 novembre: premettendo che il 40% degli intervistati non si esprime e quindi rappresenta sempre il partito più grande, è curioso notare che il Partito Democratico sia l’unico in crescita rispetto alla settimana scorsa, mentre tutti gli altri siano in leggera flessione.

Enrico Letta e compagni sono infatti saliti al 20,8 per cento, cifra che non vedevano da parecchio: +0,5 rispetto a sette giorni fa, con il vantaggio sul centrodestra che è sensibilmente aumentato. Questo perché Fratelli d’Italia ha perso uno 0,4 ed è sceso al 19,8 per cento: una flessione fisiologica, dopo che il partito di Giorgia Meloni per oltre un anno ha conosciuto una crescita imponente e senza alcuna battuta d’arresto. Terza piazza virtuale per la Lega di Matteo Salvini, che cede uno 0,3 e viene rilevata al 18,4 per cento.

Continua a essere in difficoltà invece il Movimento 5 Stelle: evidentemente il nuovo corso avviato da Giuseppe Conte non convince, dato che i grillini sono scesi al 15,7 per cento (-0,4 rispetto alla scorsa settimana). Piccola flessione anche per Forza Italia (6,8, -0,1), mentre Azione di Carlo Calenda torna al 4 per cento (+0,1).

