Giorgia Meloni "pronta per essere premier". Compagni che si inchinano, l'ultimo trionfo: chi la incorona

Dopo l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli, che dà FdI in vertiginosa ascesa, un ultimo trionfo per Giorgia Meloni. Ad incoronarla ora è l'Economist, il settimanale progressista inglese, secondo cui è tutto pronto perché la Meloni diventi premier. Certo, viene bollata come "leader di estrema destra", ma l'Economist ricorda come FdI abbia quadruplicato il consenso in meno di quattro anni. E per questo, nei prossimi mesi, la Meloni avrà "una possibilità più che concreta di diventare la prima presidente del Consiglio donna d’Italia".

Così il settimanale nello speciale The World Ahed, nel quale ogni anno passa in rassegna gli eventi e i personaggi che più di tutti gli altri hanno influito sugli ultimi dodici mesi e che, si prevede, influenzeranno anche il futuro. E ancora, per il 2022 l'Economist prevede che Giorgia Meloni "sarà corteggiata dal leader della Lega, Matteo Salvini, ma è ben posizionata per arrivare a surclassarlo, con l'inizio delle manovre in vista delle elezioni previste per giugno 2023". Parole forse un po' troppo ingenerose, quelle sul leader della Lega.

Dunque il settimanale spiega come la Meloni ha raggiunto consenso e successo, ossia mantenendo Fdi "a istanza dal potere dopo essere stata all’opposizione degli ultimi tre governi". Eppure la posizione, aggiunge l'Economist, potrebbe presto cambiare. La Meloni infatti potrebbe perso avere "la possibilità di consolidare la sua posizione alla guida della destra italiana” dopo aver portato Fratelli d’Italia a diventare il “partito più popolare d’Italia”. In ogni caso, per l'ex ministro della Gioventù, il futuro sembra un serbatoio di enormi opportunità.

