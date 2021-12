Giorgio Meloni, la sfida a Mario Draghi: "Un miliardo di euro per convincere i no-vax"

02 dicembre 2021 a

Giorgia Meloni sfida il governo sui no vax. Da sempre contraria al Green pass, la leader di Fratelli d'Italia tuona: "Continuo a credere che il modo più efficace per convincere gli scettici a vaccinarsi è dichiarare che il governo è pronto a indennizzare chiunque dovesse avere problemi col vaccino. Questa secondo me è la cosa più intelligente da fare. Per questo chiediamo l’istituzione di un fondo di sostegno alla campagna vaccinale da un miliardo di euro per indennizzare da reazioni avverse".

La Meloni parla della questione dei vaccini dalla sede del del partito per presentare gli emendamenti di FdI alla legge di Bilancio. "Io sono vaccinata, mia figlia ha fatto tutti i vaccini che erano obbligatori per legge, ho grande rispetto per la comunità scientifica, ma come presidente dell'unico partito di opposizione il mio lavoro è fare domande, verificare che si facciano bene le cose, fare la spina del fianco di tutto quello che non funziona". Quindi rifiuta di essere additata come no vax: "Per avere fatto delle domande sulla campagna di vaccinazione sono diventata no vax. Per il fatto che Fratelli d'Italia faccia delle domande è un partito no vax gli unici no vax vaccinati nel mondo siamo noi".

E ancora: "Io non ho dubbi su come Fratelli d'Italia ha fatto il suo lavoro in questo periodo, sulla serietà che Fratelli d'Italia ha messo in campo, abbiamo detto cose estremamente serie". Quindi, sfida Mario Draghi: "Perché il governo non si assume la responsabilità della scelta che fa e tranquillizza la gente? Perché non sappiamo quanto paghiamo una dose in vaccino in Europa perché sono dati secretati? Sono domande che fanno le persone che fanno il loro lavoro, per fare questo siamo diventati no vax. È sbagliato come il governo ha gestito questa vicenda, se tu obblighi la gente e poi gli dici che non ti assumi la responsabilità dell'obbligo c'è un problema di credibilità in quello che si sta facendo".

