Mario Draghi minacciato dai no-vax: "Ogni sera, ore 21, in via...", informazioni riservate

Tra i no-vax si annidano soggetti socialmente pericolosi. È quanto emerge da alcune chat di Telegram, dove sono state scovate minacce gravi e credibili al premier Mario Draghi e ai governatori Stefano Bonaccini e Vincenzo De Luca. Teatro di questo triste e inquietante spettacolo è uno dei gruppi più agguerriti sul fronte dell’opposizione ai vaccini, al green pass e a qualsiasi restrizione relativa all’epidemia di Covid.

Addirittura sono stati pubblicati degli indirizzi che sarebbero riferibili al presidente del Consiglio e ai due presidenti di Regione. “Andate a visitarlo e portategli tanti regali”, è uno dei messaggi rivolti a Bonaccini, mentre a De Luca tocca un più crudo “tutti a casa di questa me*** criminale fascista”. Altrettanto gravi le minacce indirizzate al premier: “Tutti davanti all’appartamento del Draghino malefico. Ogni sera, ore 21, in via…”, si legge nel post in cui il presidente del Consiglio viene raffigurato con i baffetti alla Hitler.

“Non è la prima volta - ha commentato Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna - chi ha argomenti discute, chi non ne ha minaccia e aggredisce. Ringrazio le autorità e le forze dell’ordine che stanno vigilando e indagando. Andiamo avanti facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per contrastare la pandemia, per tutelare la salute delle persone e per difendere scuola e lavoro”.

