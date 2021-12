Silvio Berlusconi, sfuma il sogno-Quirinale? Il piano B: su chi "dirotta" i suoi 400 voti, le ipotesi in campo

03 dicembre 2021 a

a

a

Dovesse andare male, Silvio Berlusconi ha un piano B. Il leader di Forza Italia spera di prendere il posto di Sergio Mattarella al Quirinale, ma potrebbe non raggiungere ad alcuna votazione i consensi necessari. Stando alle indiscrezioni l'ex premier vanterebbe 400 sostenitori in Parlamento, non abbastanza per essere eletto, ma comunque sufficienti per orchestrare l'elezione del prossimo presidente della Repubblica. Questo, secondo Marco Antonellis su Italia Oggi, il piano del Cavaliere. E così Berlusconi punterebbe a candidarsi e ottenere la vittoria nelle prime tre votazioni, per poi mettere la massa dei voti in proprio possesso a disposizione di un nuovo candidato, a partire dalla quarta votazione.

PER SOSTENERE LA CAMPAGNA DI LIBERO CLICCA

QUI E FIRMA LA PETIZIONE: "NO A CHI VUOLE

RUBARCI IL QUIRINALE"

"Se ci parlo, lo convinco". Retroscena: Berlusconi, l'asso da giocare per il Colle. Il sondaggio riservato lo spedisce al Quirinale

Un risultato, anche se non proprio sperato, che garantirebbe al leader azzurro la definizione di vero king maker del Colle. Tra i nomi su cui starebbe puntando il Cavaliere ci sono quelli di Pier Ferdinando Casini e Giuliano Amato. Anche se il vero sogno di Berlusconi è quello di vedere sullo scranno il fedelissimo Gianni Letta. Il palese attivismo di Berlusconi, e le prime critiche in casa Pd - spiega Antonellis -, "hanno spinto Enrico Letta a mettere il naso fuori dalla porta di casa, ed iniziare parzialissime consultazioni su possibili candidature al femminile di area dem". Non è infatti un caso l'endorsement nei confronti di Anna Finocchiaro.

Video su questo argomento "Garante della prostituzione? Colpo di scena, Marco Travaglio aiuta Berlusconi nella corsa al Colle": il commento di Pietro Senaldi

Tutti i partiti sanno che da soli non vanno da nessuna parte, a meno che - è la speranza di molti - a candidarsi non sia Mario Draghi. Un'ipotesi tutt'altro che remota. Anche se per lui "il silenzio è d'oro", le ambizioni non mancano. E Bruxelles, che lo vorrebbe incollato alla poltrona di Palazzo Chigi, dovrà farsene una ragione: Draghi potrebbe salire al Quirinale e portare gli italiani a un voto anticipo.

Patto d'acciaio tra giudici e Travaglio: obiettivo, far fuori il Cav. Rumors a Palazzo: "Come lo vogliono affondare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.